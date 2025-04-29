'अनुपमा' से लाख गुना अच्छी हैं ये 7 वेब सीरीज, रोना-धोना छोड़ करेंगे खूब एंजॉय

'अनुपमा' से लाख गुना अच्छी हैं ये 7 वेब सीरीज, रोना-धोना छोड़ करेंगे खूब एंजॉय
Mishra Rajivranjan
| Apr 29, 2025
सीरीज Very Parivarik में एक कपल अपने माता-पिता के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं.
ऑफिस के डेली रूटीन और करियर के मुश्किलों पर आधारित सीरीज Cubicles देखकर आपको काफी सुकून मिलेगा.
Gullak कमाल की फैमिली वेब सीरीज है. सीरीज के कई सीन आपको भावुक कर देंगे.
सीरीज Chai Sutta Chronicles में युवाओं की कहानी आपको खूब प्रेरित करेंगी.
TVF Pitchers उन नौजवानों की कहानी है जो खुद की स्टार्टअप बनाने के सपने को सच करने की कोशिश में हैं.
तीन भाई-बहन की ट्रिप की कहानी है सीरीज Tripling, जहां ग़ुस्से, प्यार और रिश्तों के इमोशंस देखने को मिलते हैं.
Panchayat वेब सीरीज को लोगों के खूब प्यार दिया है. सीरीज का चौथा सीजन जल्द ही आने वाला है.
