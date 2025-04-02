क्राइम-थ्रिलर के दीवानों के लिए बनीं ये 8 धांसू वेब सीरीज, एक तो निकली सबकी बाप

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Apr 02, 2025

आर्या हॉटस्टार की बेस्ट वेब सीरीज में से एक है, जिसका क्राइम और थ्रिलर रोंगटे खड़े कर देंगे.

वेब सीरीज भौकाल को एमएक्स प्लेयर पर आसानी से देख सकते हैं.

कोड-एम जी5 की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है.

दिल्ली क्राइम में राजधानी में घटी घटनाओ को दिखाया गया है. ये सीरीज लोगों को खूब पसंद आई.

जामताड़ा का क्राइम और सस्पेंस आपको थ्रिल कर देगा.

खाकी भी इसी लिस्ट में है. इस सीरीज का क्राइम आपकी आंखें झपकने नहीं देगा.

कोहरा वेब सीरीज भी काफी पसंद की गई. ये सीरीज बार बार देखने का मन करेगा.

mirzapur (11)

