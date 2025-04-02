क्राइम-थ्रिलर के दीवानों के लिए बनीं ये 8 धांसू वेब सीरीज, एक तो निकली सबकी बाप
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 02, 2025
आर्या हॉटस्टार की बेस्ट वेब सीरीज में से एक है, जिसका क्राइम और थ्रिलर रोंगटे खड़े कर देंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज भौकाल को एमएक्स प्लेयर पर आसानी से देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कोड-एम जी5 की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है.
Source:
Bollywoodlife.com
दिल्ली क्राइम में राजधानी में घटी घटनाओ को दिखाया गया है. ये सीरीज लोगों को खूब पसंद आई.
Source:
Bollywoodlife.com
जामताड़ा का क्राइम और सस्पेंस आपको थ्रिल कर देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
खाकी भी इसी लिस्ट में है. इस सीरीज का क्राइम आपकी आंखें झपकने नहीं देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
कोहरा वेब सीरीज भी काफी पसंद की गई. ये सीरीज बार बार देखने का मन करेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
mirzapur (11)
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अजय देवगन नहीं, इस नाम से जाने जाते थे 'सिंघम', बर्थ-डे के खास मौके पर जानिए इसके पीछे की वजह?
अगली वेब स्टोरी देखें.