पाकिस्तान में Netflix पर धमाल मचा रहीं ये 10 भारतीय फिल्में, टॉप पर है ये मूवी
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 13, 2025
फिल्म 'भूल भुलैया 3' नंबर 1 की पोजीशन पर है. ये फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'लैला मजनू' दूसरी नंबर पर काबिज है. इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'रेस 3' सबसे ज्यादा देखे जाने में तीसरे नंबर पर है. ये फिल्म भारत में काफी पसंद की जाती है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'लकी भास्कर' चौथे नंबर पर है. इसमें दुलकर सलमान की एक्टिंग ने ध्यान खींचा.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'वीरे दी वेडिंग' को पांचवी पोजीशन मिली है. ये फिल्म रिलीज होते ही भारत में छा गई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
अमेरिकी फिल्म 'कैरी ऑन' लिस्ट में छठे नबंर पर है. इसको बार-बार देखा जा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' को सातवां नंबर मिला है. इसकी जबरदस्त कहानी ध्यान खींच रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'सिकंदर का मुकद्दर' पसंद किए जाने में आठवें नंबर पर है. लोग इससे खूब एंटरटेन हो रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'भारत' सबसे ज्यादा देखे जाने में नौवें नंबर पर है. सलमान खान की पाकिस्तान में तगड़ी फैन फॉलोइंग है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'जिगरा' लिस्ट में लास्ट में है. ये फिल्म बीते साल 2024 में सिनेमाघरों में आई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Bigg Boss 18: ग्रैंड फिनाले में बाजी मारने वाले को मिलेंगे इतने रुपये
अगली वेब स्टोरी देखें.