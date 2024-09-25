इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी 'भूल भूलैया 3'
Ankita Kumari
| Sep 25, 2024
कार्तिक आर्यन की फिल्म 'भूल भुलैया 3' दीवाली पर रिलीज हो रही है।
इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ तृप्ति डीमरी और विद्या बालन भी नजर आएंगी।
फैंस को फिल्म 'भूल भुलैया 3' के रिलीज होने का इंतजार है।
हाल ही में कार्तिक ने फिल्म का नया पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया है।
थिएटर में रिलीज होने के बाद फिल्म ओटीटी पर भी आएगी।
फिल्म 'भूल भुलैया 3' का मजा आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ले पाएंगे।
हालांकि अभी तक भूल भुलैया 3 की ओटीटी रिलीज डेट को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है।
बता दें, 'भूल भुलैया 3' में भी कार्तिक आर्यन रूह बाबा के किरदार में देखने को मिलेंगे।
'भूल भुलैया' फ्रेंचाइजी के बाकी पार्ट्स भी दर्शकों को पसंद आए थे।
