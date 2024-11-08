अक्षय कुमार की इन 9 कॉमेडी फिल्मों का नहीं है कोई तोड़, भूल जाएंगे एक्शन-थ्रिलर
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 08, 2024
फिल्म भूल भुलैया के पहले पार्ट में अक्षय कुमार ने कमाल की एक्टिंग की है.
अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल के पहले पार्ट में खूब सारी कॉमेडी है.
हाउसफुल 3 मल्टी स्टारर फिल्म है, जो आपको खूब हंसाएगी.
लक्ष्मी अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म है.
दे दना दन में अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की जोड़ी ने धमाल मचा दिया था.
भागम भाग में अक्षय कुमार और गोविंदा की जोड़ी ने इस फिल्म में धमाल मचा दिया था.
गुड न्यूज अक्षय कुमार की शानदार फिल्म है.
सिंह इस किंग में सरदार बनकर अक्षय कुमार ने धमाल मचा दिया था.
खिलाड़ी 786 में अक्षय कुमार का एक्सेंट लोगों को काफी पसंद आया.
