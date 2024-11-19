FREE..FREE..FREE.. हॉटस्टार पर मुफ्त में देख डालें ये 10 धांसू फिल्में, वरना होगा पछतावा
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 19, 2024
सुशांत सिंह राजपूत की बेस्ट फिल्मों में से एक छिछोरे हॉटस्टार पर फ्री में मौजूद है.
Source:
Bollywoodlife.com
भाग मिल्खा भाग भी हॉटस्टार पर आसानी से देख सकते हैं, जिसमें फरहान खान है.
Source:
Bollywoodlife.com
सुपर 30 शानदार फिल्म है, जिसमें ऋतिक रोशन की कमाल की एक्टिंग नजर आएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
मराठा शान पर आधारित फिल्म तानाजी अनसंग द वॉरियर हॉटस्टार पर मुफ्त में अवेलेबल है.
Source:
Bollywoodlife.com
भूल भुलैया का पहला पार्ट आपको हंसा हंसाकर पागल कर देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान खान की बहतरीन फिल्म बजरंगी भाईजान का नाम भी इसी लिस्ट में है.
Source:
Bollywoodlife.com
एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी को लोगों का खूब प्यार मिला. ये फिल्म भी फ्री में देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बाला की कहानी में ढेर सारी कॉमेडी है, जो आपको फैमिली संग देखनी चाहिए.
Source:
Bollywoodlife.com
कार्तिक आर्यन की क्राइम थ्रिलर फिल्म फ्रेडी आपको हैरान कर देगी.
Source:
Bollywoodlife.com
काली साउथ की फिल्म है. ये फिल्म आपको पसंद आएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सूर्या ने इन 5 बड़ी फिल्मों को किया था रिजेक्ट, जो बॉक्स ऑफिस पर रही थीं सुपरहिट
अगली वेब स्टोरी देखें.