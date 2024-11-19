FREE..FREE..FREE.. हॉटस्टार पर मुफ्त में देख डालें ये 10 धांसू फिल्में, वरना होगा पछतावा

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Nov 19, 2024

सुशांत सिंह राजपूत की बेस्ट फिल्मों में से एक छिछोरे हॉटस्टार पर फ्री में मौजूद है.

भाग मिल्खा भाग भी हॉटस्टार पर आसानी से देख सकते हैं, जिसमें फरहान खान है.

सुपर 30 शानदार फिल्म है, जिसमें ऋतिक रोशन की कमाल की एक्टिंग नजर आएगी.

मराठा शान पर आधारित फिल्म तानाजी अनसंग द वॉरियर हॉटस्टार पर मुफ्त में अवेलेबल है.

भूल भुलैया का पहला पार्ट आपको हंसा हंसाकर पागल कर देगा.

सलमान खान की बहतरीन फिल्म बजरंगी भाईजान का नाम भी इसी लिस्ट में है.

एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी को लोगों का खूब प्यार मिला. ये फिल्म भी फ्री में देख सकते हैं.

बाला की कहानी में ढेर सारी कॉमेडी है, जो आपको फैमिली संग देखनी चाहिए.

कार्तिक आर्यन की क्राइम थ्रिलर फिल्म फ्रेडी आपको हैरान कर देगी.

काली साउथ की फिल्म है. ये फिल्म आपको पसंद आएगी.

