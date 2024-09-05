इन बंगाली हॉरर फिल्मों को देख डर से जम जाएगा खून
Kavita
| Sep 05, 2024
भूतचक्र प्रा. लिमिटेड की हॉरर कहानी आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
भूत चतुर्दशी प्राइम वीडियो पर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
हॉटस्टार पर भूतपोरी के हॉरर सीन देखकर आप डर जाएंगे।
खतरनाक फिल्म भोय जी5 पर आप आसानी से देख सकते हैं।
एकति बंगाली भूतेर गोप्पो भी काफी डरावनी फिल्म है।
फ्लैट नंबर 609 हॉटस्टार और प्राइम वीडियो पर देखकर मजे उठा सकते हैं।
फ्लाईओवर भी हॉटस्टार पर मौजूद है।
कुहेली प्राइम वीडियो पर मौजूद है।
नेटफ्लिक्स की लूडो में भर-भरकर हॉरर सीन्स भरे हुए हैं।
शोभ भूतुरे हॉरर ड्रामा है, जो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
