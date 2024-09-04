मार-काट वाली इन फिल्मों का बजट सुन हिल जाएगा दिमाग

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Sep 04, 2024

अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा' 500 करोड़ रुपये के बजट में बनी है।

यश की फिल्म 'केजीएफ 2' का बजट 100 करोड़ रुपये है।

'एनिमल' फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपये है।

'बाहुबली 2' का बजट 250 करोड़ रुपये था।

'कल्कि 2898एडी' का बजट 600 करोड़ रुपये है।

शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' का बजट 300 करोड़ रुपये है।

फिल्म 'पठान' 240 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी।

'कैथी' फिल्म 25 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी।

कमल हासन की 'विक्रम' का बजट 150 करोड़ था।

