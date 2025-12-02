इन फिल्मों में दिखाया गया अंडरवर्ल्ड का खौफनाक 'खेल', ओटीटी पर करें स्ट्रीम
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 02, 2025
फिल्म 'वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई' प्राइम वीडियो पर खूब देखी गई. इसकी कहानी अंडरवर्ल्ड के आसपास घूमती है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'सरकार' ने प्राइम वीडियो पर एंटरटेन किया है. इस फिल्म की कहानी में जबरदस्त क्राइम दिखाया गया.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'शूट आउट एट लोखंडवाला' प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं. इसमें गैंगस्टर की कहानी दिखाई गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'ब्लैक फ्राइडे' यूट्यूब पर उपलब्ध है. ये फिल्म साल 1993 में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट पर बनी है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'कंपनी' को जी5 पर स्ट्रीम किया जा सकता है. इस फिल्म की कहानी अंडरवर्ल्ड से प्रेरित है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'डैडी' को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. ये फिल्म में गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली की जिंदगी पर बनी है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'शूटआउट एट वडाला' ने प्राइम वीडियो पर काफी एंटरटेन किया. ये एक्शन-क्राइम थ्रिलर फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सादगी में भी 'मुन्नी' ने लगा दी आग! लहंगे में दिए ऐसे पोज, देख फैंस हुए मदहोश
अगली वेब स्टोरी देखें.