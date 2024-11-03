हिंदी में देखें ये मलयाल फिल्में, ओटीटी पर हैं उपलब्ध
Pratibha Gaur
| Nov 03, 2024
मलयालम फिल्म 'अंजाम पथिरा' को आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं.
C'कोरोना पेपर्स' को आप डिज्नी+हॉटस्टार पर उपलब्ध है.
'गोलम' फिल्म भी अमजेन प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है.
'जोसेफ' फिल्म भी प्राइम वीडियोज पर अवेलेबल है.
आप 'कासरगोल्ड' फिल्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'कुरुति' फिल्म भी प्राइम वीडियोज पर अवेलेबल है.
सस्पेंस से भरी 'ऑपरेशन जावा' फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं.
मलयालम फिल्म 'पुलिमाड़ा' नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.
'टर्बो' फिल्म को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.
