2026 में साउथ सिनेमा में धमाल मचाएंगे बॉलीवुड के ये सितारे, नाम देख रह जाएंगे दंग
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 27, 2025
पिछले कुछ सालों में साउथ सिनेमा ने अपनी फिल्मों से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है.
Source:
Bollywoodlife.com
साउथ फिल्मों की दीवानगी का अंदाजा 'KGF' और 'कांतारा' जैसी कई फिल्मों से देखा जा सकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
यह दीवानगी अब सिर्फ दर्शकों तक ही सीमित नहीं रह गई है बल्कि, इसमें अब सेलेब्स भी शामिल हो गए है, जो आपको 2026 में साउथ डेब्यू करते नजर आएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
'बाहुबली' स्टार प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' में संजय दत्त नजर आएंगे. इस मूवी में वे विलेन का रोल निभाते दिखाई देंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
'आश्रम' से जबरदस्त वापसी करने वाले बॉबी देओल अब साउथ में भी धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. वे थलापति विजय की 'जन नेता' में नजर आएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
कियारा आडवाणी भी रोमांटिक फिल्म 'टॉक्सिक' से साउथ डेब्यू करने जा रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में जान्हवी कपूर का नाम भी शामिल है, वे राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' में धमाल मचाने वाली हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा भी सालों बाद हिंदी सिनेमा में वापसी कर रही हैं वो भी साउथ की फिल्म 'वाराणसी' से, जिसके फर्स्ट लुक ने सभी को दीवाना बना दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' से तृप्ति डिमरी भी धमाल मचाने वाली हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं एक बार फिर से अमिताभ बच्चन 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल से साउथ में धमाल मचाते दिखेंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: शॉर्ट ड्रेस में कमाल लगती हैं मोनालिसा, फ्लॉन्ट करती हैं फिगर
अगली वेब स्टोरी देखें.