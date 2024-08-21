बड़ी ही दिलचस्प हैं ओटीटी पर मौजूद इन 9 जासूसी फिल्मों की कहानी
| Aug 21, 2024
'डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी' फिल्म को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं।
आमिर खान की फिल्म 'तलाश' अमेजन प्राइम पर मौजूद है।
विद्या बालन की फिल्म 'बॉबी जासूस' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है।
'रात अकेली है' फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर एन्जॉय कर सकते है।
रणबीर कपूर की फिल्म 'जग्गा जासूस' अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है।
फिल्म 'एजेंट साई श्रीनिवास आत्रेय' अमेजन प्राइम पर मौजूद है।
विद्या बालन की फिल्म 'कहानी' आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं।
'खुफिया' फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर एन्जॉय कर सकते हैं।
2015 में आई फिल्म 'फैंटम' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।
