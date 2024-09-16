इन डिटेक्टिव फिल्मों की कहानी आखिर तक अटका कर रखेगी दिमाग
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 16, 2024
हॉटस्टार की फिल्म बॉबी जासूस में विद्या बालन जासूस बनी हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्शी में सुशांत सिंह रजापूत ने जासूस का रोल निभाया था।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म कहानी भी इन्वेस्टिगेशन के आसपास ही घूमती है।
Source:
Bollywoodlife.com
मिशन मजनू नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है।
Source:
Bollywoodlife.com
नेटफ्लिक्स की फिल्म आपको आखिर तक बांधकर रखेगी।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म नीयत में अमेजन प्राइम पर देखी जा सकती है।
Source:
Bollywoodlife.com
फैंटम में कटरीना कैफ और सैफ अली खान ने जासूस का रोल निभाया था।
Source:
Bollywoodlife.com
रात अकेली है पुलिस ऑफिर से मर्डर की कहानी है, जो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
नेटफ्लिक्स की फिल्म तलाश में भी मर्डर मिस्ट्री की शानदार कहानी है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अदिति राव हैदरी के ब्राइडल लुक की 7 खास बातें
अगली वेब स्टोरी देखें.