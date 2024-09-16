इन डिटेक्टिव फिल्मों की कहानी आखिर तक अटका कर रखेगी दिमाग

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Sep 16, 2024

हॉटस्टार की फिल्म बॉबी जासूस में विद्या बालन जासूस बनी हैं।

डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्शी में सुशांत सिंह रजापूत ने जासूस का रोल निभाया था।

फिल्म कहानी भी इन्वेस्टिगेशन के आसपास ही घूमती है।

मिशन मजनू नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है।

नेटफ्लिक्स की फिल्म आपको आखिर तक बांधकर रखेगी।

फिल्म नीयत में अमेजन प्राइम पर देखी जा सकती है।

फैंटम में कटरीना कैफ और सैफ अली खान ने जासूस का रोल निभाया था।

रात अकेली है पुलिस ऑफिर से मर्डर की कहानी है, जो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

नेटफ्लिक्स की फिल्म तलाश में भी मर्डर मिस्ट्री की शानदार कहानी है।

