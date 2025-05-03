इन वेब सीरीज में काफी बोल्ड सीन, देखने से पहले बंद कर लें रूम
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 03, 2025
वेब सीरीज 'आश्रम' में काफी बोल्ड सीन दिखाए गए हैं. ये वेब सीरीज एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं.
प्राइम वीडियो पर वेब सीरीज 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' आते ही छा गई थी. इसमें बोल्ड सीन की भरमार है.
वेब सीरीज 'गंदी बात' को आल्ट बालाजी पर काफी पसंद किया गया. इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला.
वेब सीरीज 'लस्ट स्टोरीज' में जमकर बोल्ड सीन दिखाए गए हैं. इसे नेटफ्लिक्स पर खूब देखा गया.
एमएक्स प्लेयर पर वेब सीरीज 'मस्तराम' काफी पॉपुलर हुई. इसमें हद से ज्यादा बोल्ड सीन हैं.
'वर्जिन भास्कर' की बोल्ड वेब सीरीज में गिनती की जाती है. इसे जी5 पर काफी खूब देखा गया.
उल्लू एप की वेब सीरीज 'मोना होम डिलीवरी' पर खूब स्ट्रीम की गई. इसे लोगों ने पसंद किया.
