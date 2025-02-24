Tumbbad से कम खौफनाक नहीं हैं ये हॉरर फिल्में, आखिरी सीन में अटक जाएगी सांस
Kavita
Feb 24, 2025
थिएटर के बाद फिल्म तुम्बाड को एक बार फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन पर रिलीज किया गया है.
तुम्बाड की तरह ही बॉलीवुड में कई सारी हॉरर और फेंटेसी फिल्में बनी हैं.
इस फिल्म में तृप्ति डिमरी की बुलबुल है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
दूसरी फिल्म का नाम राज है, जो साल 2002 में रिलीज हुई थी और हिंदी की कल्ट फिल्म बन गई.
फिल्म परी में अनुष्का शर्मा की एक्टिंग ने हर किसी को डरा दिया था.
इस लिस्ट में फिल्म रात का नाम भी शामिल है जिसे रामगोपाल वर्मा ने बनाया था.
अजय देवगन की काल हॉरर और सस्पेंस से भरी पड़ी है.
रागिनी एमएमएस में ढेर सारा रोमांस और हॉरर भरा हुआ है.
