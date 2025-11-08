सच्ची घटनाओं पर बनी इन मूवीज को देख कांप जाएगी रूह
Shashikant Mishra
| Nov 08, 2025
फिल्म 'बाटला हाउस' प्राइम वीडियो पर है. इसमें बाटला हाउस का एनकाउंटर दिखाया गया है.
नोएडा के निठारी कांड पर बनी फिल्म 'सेक्टर 36' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
फिल्म 'तलवार' जियो हॉटस्टार पर देखी जा सकती है. ये आरुषि मर्डर केस पर बेस्ड है.
फिल्म 'नीरजा' को जियो हॉटस्टार पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है.
एसिड विक्टिम की कहानी पर बेस्ड फिल्म 'छपाक' को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
फिल्म 'मैं और चार्ल्स' को जियो हॉटस्टार पर काफी पसंद किया गया.
जी5 पर फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' खूब देखी गई और इसकी कहानी ने लोगों को हिला दिया था.
