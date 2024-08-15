सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करती हैं ओटीटी पर मौजूद ये फिल्में

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 15, 2024

नेटफ्लिक्स पर मौजूद 'महाराज' फिल्म में भक्त कल्चर के नाम पर शोषण को दिखाया गया है।

'पेडमैन' फिल्म में पीरियड्स को लेकर फैली कुरीती पर प्रहार किया गया है। यह फिल्म आप जी5 पर देख सकते हैं।

आलिया भट्ट की 'डार्लिंग्स' फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

नेटफ्लिक्स पर मौजूद शाहरुख खान की 'जवान' में क्रप्शन पर प्रहार किया गया है।

'चमकीला' फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

कियारा आडवाणी की 'गिल्टी' फिल्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।

'पिंक' फिल्म को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

'टायलॉट: एक प्रेम कथा' फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

सुईं धागा (Sui Dhaga)

अनुष्का और वरुण धवन की 'सुईं धागा' फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

