OTT पर मिलेगा इन मलयालम फिल्मों का हिंदी वर्जन, आज ही करें विंज वॉच
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 03, 2025
अंजाम पथिरा, इस मलयालम फिल्म का हिंदी डब वर्जन आप सन नेक्स्ट पर हिंदी में देख सकते हैं.
कोरोना पेपर्स, इस मूवी को आप हिंदी में डिज्नी+हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
गोलम, इस मलयालम फिल्म का हिंदी डब वर्जन आप अमेजन प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.
जोसेफ, इस फिल्म को भी आप हिंदी में प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.
कासरगोल्ड, इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं.
कुरुति, इस मलयालम फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.
ऑपरेशन जावा, इस मूवी का हिंदी डब वर्जन आप जी5 पर देख सकते हैं.
पुलिमाड़ा, इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
टर्बो, इस मूवी को आप सोनी लिव पर हिंदी में देख सकते हैं.
