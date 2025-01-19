हॉलीवुड से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक हैं ये थ्रिलर फिल्में, देखते ही दिमाग में छपेगी कहानी
| Jan 19, 2025
बरोट हाउस जी5 की थ्रिलर और मिस्ट्री से भरपूर फिल्म है, जिसमें एक बच्चा किलर निकलता है. कहानी मजेदार है.
फिल्म ब्लर तापसी पन्नू की है, जो 5 पर मौजूद है.
तृप्ति डिमरी फिल्म बुलबुल फैंस की फेवरेट हैं. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.
फॉरेंसिक भी इसी लिस्ट में है. ये फिल्म भी जी5 पर देख सकते हैं.
कार्तिक आर्यन की फ्रेडी हॉटस्टार पर काफी पॉपुलर हुई.ओटीटी पर ये फिल्म फ्री में मौजूद है.
सारा अली खान की गैसलाइट काफी समय तक ट्रेंडिंग लिस्ट में रही. हॉटस्टार पर ये फिल्म देख सकते हैं.
नेटफ्लिक्स की फिल्म द गर्ल ऑन द ट्रेन में परिणीति चोपड़ा की दमदार एक्टिंग और एक्शन है. फिल्म थ्रिलर और मिस्ट्री से भरपूर है.
हैवन फिल्म साउथ की है, लेकिन इसकी कहानी ओटीटी पर काफी पसंद की गई.
फिल्म मद्रास कैफे को आप जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं. फिल्म में जॉन का धांसू एक्शन है.
अजय देवगन की फिल्म शैतान ने ओटीटी पर बवाल काट दिया था. नेटफ्लिक्स की ये फिल्म हॉरर और सस्पेंस वाली है.
