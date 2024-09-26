इन 10 साइको-थ्रिलर वेब सीरीज को देख दिमाग हो जाएगा बंद

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Sep 26, 2024

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ढेर सीरीज वेब सीरीज साइको थ्रिलर की कहानी भरी पड़ी है।

अरण्यक वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।

असुर जियो सिनेमा की टॉप वेब सीरीज है।

आप लोग ऑटो शंकर को जी 5 पर आसानी से देख सकते हो।

पालात लोक प्राइम वीडियो की बेस्ट वेब सीरीज में से एक है।

सेक्रेड गेम्स को नेटफ्लिक्स पर आराम से देख सकते हैं।

वेब सीरीज कैंडी जियो सिनेमा पर उपलब्ध है।

वेब सीरीज दुरंगा जी 5 पर देख सकते हैं।

द लास्ट आवर को प्राइम वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला था।

