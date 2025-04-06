OTT Releases: अप्रैल के दूसरे हफ्ते में मनोरंजन का डोज देंगी ये सीरीज-मूवीज
Shashikant Mishra
| Apr 06, 2025
फिल्म 'पैनकिली' 11 अप्रैल को मनोरमा मैक्स पर रिलीज होगी.
फिल्म 'पेरूसू' नेटफ्लिक्स 11 अप्रैल को स्ट्रीम होगी.
फिल्म 'प्रवीनकुडु शप्पू' सोनी लिव पर 11 अप्रैल से आने वाली है.
'द लीजेंड ऑफ हनुमान सीजन ' जियो हॉटस्टार पर 11 अप्रैल को आने वाली है.
हॉरर फिल्म 'छोरी 2' अमेजन प्राइम वीडियो पर 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली है.
ब्लैक 'मिरर सीजन 7' नेटफ्लिक्स पर 10 अप्रैल से आएगी.
'द लास्ट ऑफ अस 2' जियो हॉटस्टार पर 13 अप्रैल से स्ट्रीम होने वाली है.
