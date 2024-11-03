OTT Release This Week: नवंबर के फर्स्ट वीक में आएंगी ये सीरीज-मूवीज
Shashikant Mishra
| Nov 03, 2024
'वेट्टैयन' 8 नवंबर को प्राइम वीडियो स्ट्रीम होगी.
नेटफ्लिक्स पर 8 नवंबर को 'विजय 69' आने वाली है.
'सिटाडेल: हनी बनी' प्राइम वीडियो पर 7 नवंबर को रिलीज होगी.
8 नवंबर 'देवरा' को नेटफ्लिक्स 8 नवंबर को रिलीज होगी.
'अजयंते रैंडम मोशनम' 8 नवंबर को हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है.
8 नवंबर को 'द केज' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.
'बैंक अंडर सीज' नेटफ्लिक्स पर 8 नवंबर को स्ट्रीम होने वाली है.
'इन्वेस्टिगेशन एलियन' 8 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर आएगी.
