ओटीटी पर मौजूद इन वेब सीरीज में कूट-कूटकर भरा है देशभक्ति का जज्बा
| Aug 13, 2024
मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है।
वेब सीरीज 'स्पेशल ऑप्स' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है।
राजकुमार राव की वेब सीरीज 'बोस' को आप जिओ सिनेमा पर एन्जॉय कर सकते हैं।
'रेजिमेंट डायरी' वेब सीरीज अमेजन प्राइम पर मौजूद है।
अमित शाध की सीरीज जीत की जिद को जी 5 पर देखी जा सकती है।
जेनिफर विंगेट की वेब सीरीज 'कोड एम' जिओ सिनेमा पर उपलब्ध है।
इमरान हाशमी की वेब सीरीज 'बार्ड ऑफ ब्लड' नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।
'फॉरगॉटन आर्मी' वेब सीरीज को आप अमेजन प्राइम पर एन्जॉय कर सकते हैं।
वेब सीरीज 'अवरोध: द सीज विदिन' सोनी लिव पर मौजूद है।
