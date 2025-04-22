प्राइम वीडियो पर जरूर देखें हॉरर थ्रिलर से लबरेज ये फिल्में, सीन देख डर से कांप जाएगी रूह
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 22, 2025
'कोल्ड केस' की कहानी बेहद शानदार और जबरदस्त है. इसमें मर्डर मिस्ट्री और हॉरर को जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
'13B' यह फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी. इसे भी लोगों ने बहुत पसन्द किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
'पिज्जा' फिल्म में विजय सेतुपति ने मुख्य भूमिका निभाई थी. इसे IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिली है.
Source:
Bollywoodlife.com
'भूत' फिल्म साल 2003 में आई थी. इस फिल्म को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
'छोरी' फिल्म की कहानी भी बेहद शानदार है. इसमें हॉरर के साथ सस्पेंस का तड़का आपका दिल दहला देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
'अबिगेल' फिल्म की कहानी भी आपके रोंगटे खड़े कर देगा. हॉलीवुड की यह फिल्म 2024 में आई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
'द कंज्यूरिंग' साल 2013 में आई थी. इसे लोगों ने बहुत पसंद किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'गदर' का ये रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर है सनी देओल की 'जाट'
अगली वेब स्टोरी देखें.