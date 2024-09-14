हॉटस्टार की इन थ्रिलर फिल्मों को देख गले से नहीं उतरेगा पानी

Kavita | Sep 14, 2024

अ थर्सडे थ्रिलर और ड्रामे से भरपूर फिल्म है।

भय थ्रिलर और ढेर सारे ड्रामे से भरी हुई है।

कड़ावर थ्रिलर के साथ साथ मिस्ट्री से भरी हुई है।

कमांडर करण सक्सेना सीरीज है, जिसके में गुरमीत सिंह चौधरी ने काम किया।

अक्षय कुमार की कठपुतली साइको किलर की फिल्म है, जिसका थ्रिलर रोंगटे खड़े कर देगा।

कार्तिक आर्यन की फ्रेडी में ढेर सारा क्राइम और थ्रिलर भरा हुआ है।

गुनाह हॉटस्टार की क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसे देख आपको मजा आ जाएगा।

काबिल ऋतिक रोशन की फिल्म है, जिसमें यामी गौतम ने भी शानदार एक्टिंग की है।

मात्र रवीना टंडन की फिल्म है, जिसे देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।

विक्रांत रोणा ने एक्शन के साथ-साथ थ्रिलर भरा है।

