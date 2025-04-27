OTT Release This Week: इस वीक में रिलीज होंगी ये मूवीज और वेब सीरीज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Apr 27, 2025

'कुल्ल-द लिगेसी ऑफ रेजिंगघ्स' जियो सिनेमा पर 2 मई से रिलीज होने वाली है.

Source: Bollywoodlife.com

'ब्लैक व्हाइट ग्रे-लव किल्स' 2 मई को सोनी लिव पर रिलीज होगी.

'कोस्टाओ' जी5 पर 1 मई से जी5 पर स्ट्रीम होने वाली है.

'ब्रोमांस' सोनीलिव पर 1 मई को रिलीज होने वाली है.

'ऐनअदर सिंपल फेवर' 1 मई को अमेजन प्राइम वीडियो पर आने वाली है.

'द इटरनॉट' नेटफ्लिक्स पर 30 अप्रैल से मनोरंजन करने वाली है.

'एंगीः फेक लाइ, ट्रू क्राइम' नेटफ्लिक्स पर 1 मई से स्ट्रीम होगी.

