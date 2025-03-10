नेटफ्लिक्स पर पार्टनर के साथ देखें ये कोरियन ड्रामा, दमदार कहानी देख आ जाएगा मजा

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 10, 2025

'क्रैश लैंडिंग ऑन यू' में साउथ कोरियन बिजनेसवूमेन की कहानी दिखाई गई है. इसकी कहानी बेहद ज़दरदस्त है.

Source: Bollywoodlife.com

'बॉयज ओवर फ्लावर' में एक एक गरीब लड़की की कहानी दिखाई गई है, जो अमीर स्कूल में पढ़ती है.

'किंगडम' नेटफ्लिक्स की ओरिजनल वेब सीरीज है. यह ड्रामा साल 2019 में आया था. इसकी कहानी भी बहुत शानदार है.

'द हेयर्स' में एक लव स्टोरी दिखाई गई है. इसमें एक अमीर लड़के को गरीब लकड़ी से प्यार हो जाता है. इसके बाद की कहानी बहुत मजेदार है.

'स्वीट होम' में फैमिली ड्रामा और खतरनाक सस्पेंस दिखाया गया है. इसकी स्टोरी भी बहुत शानदार है.

'इट्स ओक टू नॉट बी ओके' में एक लड़की और उसके संघर्षों की कहानी दिखाई गई है.

'द किंग' की कहानी आपको होश उड़ा देगी. इसे देखने बैठ जाएंगे तो लास्ट तक नहीं उठेंगे.

