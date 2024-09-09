यूपी पर बनी इन वेब सीरीज में है क्राइम और सस्पेंस का डबल डोज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Sep 09, 2024

वेब सीरीज 'भौकाल' एमएक्स प्लेयर पर आते ही छा गई थी।

वेब सीरीज 'मिर्जापुर' को प्राइम वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला।

वेब सीरीज 'रंगबाज' जी5 पर काफी पॉपुलर हुई।

वेब सीरीज 'रक्तांचल' एमएक्स प्लेयर पर काफी चर्चा में रही।

वेब सीरीज 'जौनपुर' को वाचो पर देख सकते हैं।

वेब सीरीज 'अभय' जी5 पर खूब देखी गई।

वेब सीरीज 'विरोध' एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम कर सकते हैं।

