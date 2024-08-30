प्राइम वीडियोज की ये क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज देखकर दहल जाएगा दिल
Pratibha Gaur
| Aug 30, 2024
पंकज त्रिपाठी की 'मिर्जापुर' में जमकर खून खराबा और क्राइम दिखाया गया है।
सोनाक्षी सिन्हा और विजय वर्मा की 'दहाड़' वेबसीरीज में क्राइम के साथ-साथ जमकर सस्पेंस भी दिखाया गया है।
आप अमेजन प्राइम वीडियोज पर 'पाताल लोक' भी देख सकते हैं।
आप आर माधवन की 'ब्रीथ' को भी अमेजन प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
'बम्बई मेरी जान' में मौजूद क्राइम देख आपके होश उड़ जाएंगे।
'द लास्ट आवर' में भी आपको खूब सस्पेंस देखने को मिलेगा।
आप प्राइम वीडियोज पर 'इंस्पेक्टर ऋषि' भी देख सकते हैं।
शाहिद कपूर की 'फर्जी' वेबसीरीज भी आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
विक्रांत मैसी की 'क्राइम्स आजकल' में भी खूब क्राइम और सस्पेंस दिखाया गया है।
