ओटीटी पर देखें इन 9 क्राइम थ्रिलर मलयालम फिल्मों का हिंदी डब्ड वर्जन
Pratibha Gaur
| Oct 25, 2024
'अंजाम पथिरा' को आप जियो सिनेमा पर हिंदी में देख सकते हैं.
'कोरोना पैपर्स ' फिल्म डिज्नी+हॉटस्टार पर उपलब्ध है.
'गोलम' फिल्म प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है.
'जोसेफ' फिल्म का हिंदी डब वर्जन आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
'कासर गोल्ड' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
'कुरुती' फिल्म को भी आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.
'ऑपरेशन जावा' फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं.
'पुलिमाड़ा' फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में उपलब्ध है.
'टर्बो' फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं.
