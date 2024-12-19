इन क्राइम थ्रिलर फिल्मों को देख उठ जाएगा इंसानियत से भरोसा, OTT पर फ्री में करें स्ट्रीम

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Dec 19, 2024

'एक विलेन' फिल्म देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. इस मूवी को आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

जॉन अब्राहिम की 'मद्रास कैफे' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.

Source: Bollywoodlife.com

'फॉलो मी' फिल्म को आप फ्री में एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

काजल अग्रवाल की 'सत्यभामा' फिल्म भी जियो सिनेमा पर मौजूद है.

Source: Bollywoodlife.com

'ओमकारा' फिल्म भी फ्री में जियो सिनेमा पर उपलब्ध है.

Source: Bollywoodlife.com

'वड़ा चेन्नई' एमएक्स प्लेयर पर फ्री में देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

'वन फ्राइडे नाइट' को भी आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप 'साहेब बीवी और गैंगस्टर' को भी फ्री में जियो सिनेमा पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस लिस्ट में 'डेथ ऑफ मी' का नाम भी शामिल है, जिसे आप एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: सास से बस इतने साल छोटी हैं Priyanka Chopra, Nick Jonas की मां की उम्र सुनकर लगेगा झटका

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.