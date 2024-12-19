इन क्राइम थ्रिलर फिल्मों को देख उठ जाएगा इंसानियत से भरोसा, OTT पर फ्री में करें स्ट्रीम
Pratibha Gaur
| Dec 19, 2024
'एक विलेन' फिल्म देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. इस मूवी को आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं.
जॉन अब्राहिम की 'मद्रास कैफे' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.
'फॉलो मी' फिल्म को आप फ्री में एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं.
काजल अग्रवाल की 'सत्यभामा' फिल्म भी जियो सिनेमा पर मौजूद है.
'ओमकारा' फिल्म भी फ्री में जियो सिनेमा पर उपलब्ध है.
'वड़ा चेन्नई' एमएक्स प्लेयर पर फ्री में देख सकते हैं.
'वन फ्राइडे नाइट' को भी आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं.
आप 'साहेब बीवी और गैंगस्टर' को भी फ्री में जियो सिनेमा पर देख सकते हैं.
इस लिस्ट में 'डेथ ऑफ मी' का नाम भी शामिल है, जिसे आप एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं.
