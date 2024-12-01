Netflix Crime Thriller: इन वेब सीरीज में है क्राइम का एक्स्ट्रा डोज
Shashikant Mishra
Bollywoodlife.com
| Nov 30, 2024
वेब सीरीज 'आईसी-814: कंधार हाईजैक' ने लोगों को हिला दिया.
वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' में खतरनाक क्राइम दिखाया गया है.
वेब सीरीज 'घोल' को देख रूह कांप जाएगी.
वेब सीरीज 'गन्स एंड गुलाब्स' में काफी क्राइम सीन हैं.
वेब सीरीज 'अरण्यक' देख लोग सिहर गए थे.
वेब सीरीज 'इंद्राणी मुखर्जी' की कहानी आपको दहला देगी.
वेब सीरीज 'हसमुख' ने लोगों का ध्यान खींचा.
वेब सीरीज 'खाकीः द बिहार चैप्टर' में काफी क्राइम दिखाया गया.
वेब सीरीज 'कोहरा' को अच्छा रिस्पॉन्स मिला.
वेब सीरीज 'सेक्रेड गेम्स' में जमकर क्राइम देखने को मिलेगा.
