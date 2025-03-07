Netflix Thriller: इन वेब सीरीज में विलेन का खूंखार रूप देख लगेगा सदमा
Pratibha Gaur
| Mar 07, 2025
बार्ड ऑफ ब्लड, वेब शो में खून-खराबा देखकर आपकी रूह कांप जाएगी.
दिल्ली क्राइम्स, इस वेब सीरीज में दिल्ली में हुई खौफनाक घटनाओं को दिखाया गया है.
सेक्रेड गेम्स का सस्पेंस आपके होश उड़ देगा.
सैफ अली खान की तांडव वेब सीरीज का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.
शी, वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
मनोज बाजपेयी की 'किलर सूप' आप नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें.
चूना, इस वेब सीरीज में भी जबरदस्त सस्पेंस दिखाया गया है.
ये काली-काली रातें, यह वेब सीरीज देखकर आपके होश उड़ जाएंगे.
अरण्यक, रवीना टंडन का यह शो आप नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें.
