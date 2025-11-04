Delhi Crime 3 से पहले Netflix पर देखें ये खतरनाक क्राइम वेब सीरीज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Nov 04, 2025

वेब सीरीज 'अरण्यक' ने लोगों का जमकर मनोरंजन किया.

वेब सीरीज 'गन्स एंड गुलाब' ने लोगों का ध्यान खींचा.

वेब सीरीज 'आईसी 814 द कंधार हाईजैक' की सच्ची कहानी काफी डरावनी है.

वेब सीरीज 'जामताड़ा' में दिखाई गई घटना सच्ची कहानी पर बेस्ड है.

वेब सीरीज 'खाकीः द बिहार चैप्टर' काफी क्राइम दिखाया गया है.

वेब सीरीज 'सेक्रेड गेम्स' को खूब पसंद किया गया.

वेब सीरीज 'स्कूप' की कहानी ने लोगों को पसंद आई.

