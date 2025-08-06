Jio Hotstar पर देखें 'क्रिमिनल जस्टिस' जैसी ये 6 बेस्ट लीगल ड्रामा सीरीज, दूसरी वाली के हो जाएंगे फैन

यह एक कमाल की लीगल ड्रामा सीरीज है, जिसमें पंकज त्रिपाठी लीड रोल में नजर आते हैं. इस सीरीज के अबतक 4 सीजन आ चुके है.Source: Bollywoodlife.com
इस सीरीज में काजोल ने लीड रोल निभाया है. इसकी कहानी देख आपका माथा घूम जाएगा.Source: Bollywoodlife.com
इस सीरीज की कहानी आपका दिमाग घुमा देगी. सीरीज की एक औरत के पति को सेक्स स्कैंडल और करप्शन केस में गिरफ्तार किया जाता है.Source: Bollywoodlife.com
जियो हॉटस्टार पर मौजूद इस सीरीज की कहानी लाजवाब है. इसमें नेहा शर्मा, अक्षय ओबेरॉय, कुब्रा सैत, पीयूष मिश्रा और सत्यदीप मिश्रा जैसे स्टार शामील है.Source: Bollywoodlife.com
ओटीटी पर मौजूद यह एक बहुत ही शानदार क्राइम-लीगल सीरीज है. इसमें कुल 27 एपिसोड हैं.Source: Bollywoodlife.com
इस सीरीज के अबतक दो सीजन आ चुके हैं. इसकी कहानी आपको बहुत पसंद आएगी. इसे आप हिंदी में जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.Source: Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!