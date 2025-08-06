Jio Hotstar पर देखें 'क्रिमिनल जस्टिस' जैसी ये 6 बेस्ट लीगल ड्रामा सीरीज, दूसरी वाली के हो जाएंगे फैन

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Aug 06, 2025

आज हम आपको OTT पर मौजूद 6 बेस्ट कोर्ट रूम-ड्रामा सीरीज के बारे में बता रहे हैं. ये सभी सीरीज जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल हैं.

क्रिमिनल जस्टिस

यह एक कमाल की लीगल ड्रामा सीरीज है, जिसमें पंकज त्रिपाठी लीड रोल में नजर आते हैं. इस सीरीज के अबतक 4 सीजन आ चुके है.

द ट्रायल: प्यार कानून धोखा

इस सीरीज में काजोल ने लीड रोल निभाया है. इसकी कहानी देख आपका माथा घूम जाएगा.

गुड वाइफ

इस सीरीज की कहानी आपका दिमाग घुमा देगी. सीरीज की एक औरत के पति को सेक्स स्कैंडल और करप्शन केस में गिरफ्तार किया जाता है.

इल्लीगल: जस्टिस आउट ऑफ ऑर्डर

जियो हॉटस्टार पर मौजूद इस सीरीज की कहानी लाजवाब है. इसमें नेहा शर्मा, अक्षय ओबेरॉय, कुब्रा सैत, पीयूष मिश्रा और सत्यदीप मिश्रा जैसे स्टार शामील है.

कोर्ट रूम-सच्चाई हाजिर हो

ओटीटी पर मौजूद यह एक बहुत ही शानदार क्राइम-लीगल सीरीज है. इसमें कुल 27 एपिसोड हैं.

बिग लिटिल लाइज

इस सीरीज के अबतक दो सीजन आ चुके हैं. इसकी कहानी आपको बहुत पसंद आएगी. इसे आप हिंदी में जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

