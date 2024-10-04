CTRL समेत इन फिल्मों में दिखाया गया AI का खौफनाक रूप
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 04, 2024
अनन्या पांडे की 'सीटीआरएल' नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.
'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.
शाहरुख खान की 'रा.वन' भी प्राइम वीडियोज पर मौजूद है.
प्रियंका चोपड़ा की 'लव स्टोरी 2050' भी प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है.
रजनीकांत की 'रोबोट' फिल्म प्राइम वीडियोज पर अवेलेबल है.
'एंड्रायड कुंजापन वर्जन 5.25' फिल्म भी प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है.
'अनुकूल' फिल्म को आप अमेजन मिनी टीवी पर देख सकते हैं.
'रोबोट 2.0' फिल्म भी प्राइम वीडियोज पर मौजूद है.
'जैक एंड जिल' फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.
