नेटफ्लिक्स पर इन 5 फिल्मों ने मचाया उधम

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Oct 09, 2024

‘द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम’ एक एक्शन-थ्रिलर तमिल फिल्म है.

फिल्म में थलापति विजय ने शानदार परफॉर्मेंस की है.

प्लेटफॉर्म 2 एक सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म है

फिल्म लंबे समय तक ट्रेंड में बनी रही थी

“CTRL” साइबर क्राइम पर आधारित थ्रिलर फिल्म है

फिल्म में अनन्या पांडे ने लीड रोल निभाया है.

जाह्नवी कपूर की फिल्म उलझ स्पाई थ्रिलर है.

इस फिल्म को IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली है

‘सारिपोधा सानिवारम’ सुपरस्टार नानी की फिल्म है.

फिल्म नेटफ्लिक्स पर लगातार ट्रेंड कर रही है.

