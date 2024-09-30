दिमाग घुमा देंगी ये डार्क 10 फिल्में,अक्टूबर में होगीं नेटफ्लिक्स पर रिलीज
Bollywoodlife.com
| Sep 30, 2024
अनन्या पांडे की थ्रिलर फिल्म 'CTRL' 4 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.
'द सीक्रेट ऑफ द रिवर' एक डार्क स्पेनिश मूवी है। जो 9 अक्टूबर से ओटीटी प्लेफार्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.
ओटीटी प्लेफार्म नेटफ्लिक्स पर अक्टूबर में एनीमे मूवी 'ब्लू बॅाक्स (मंगा)' रिलिज होने वाली है.
एडवेंचर से भरपूर फिल्म 'लोनली प्लैनेट' सीजन 1अक्टूबर में नेटफ्लिक्स पर देख सकेगें.
एनिमेटेड फिल्म 'टॅाम्ब रेडर: द लीजेंड ऑफ़ लारा क्रॅाफ्ट' एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है। नेटफ्लिक्स पर 10 अक्टूबर को रिलीज होगी.
टीनएज ड्रामा फिल्म 'हार्टस्टॅापर' का सीजन 3 फॅाल हार्ड लव हार्ड नेटफ्लिक्स पर धूम मचाने वाला है.
रोमांटिक फिल्म 'डिसीटफुल लव' अक्टूबर में ओटीटी पर देखने को मिलने वाली है.
स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'स्टार्टिंग 5' में अमेरिकी बास्केटबॅाल एसोसिएशन के खिलाड़ी देखने को मिलेगें.
साइंस एक्शन फिल्म 'द प्लेफॅार्म 2' नेटफ्लिक्स पर 4 अक्टूबर को रिलिज होने वाली है.
हॅारर- थ्रिलर फिल्म 'डोंट मूव' 25 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.
