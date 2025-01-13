Paatal Lok 2 से पहले प्राइम वीडियो पर देख डालें ये धांसू क्राइम वेब सीरीज
Shashikant Mishra
| Jan 13, 2025
वेब सीरीज 'अधूरा' को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इसको काफी देखा गया.
प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'ब्रीद' को लोगों ने खूब पसंद किया था.
सोनाक्षी सिन्हा की वेब सीरीज 'दहाड़' आते ही लोगों के बीच छा गई थी.
वेब सीरीज 'फर्जी' में अलग लेवल की कहानी दिखाई गई. शाहिद कपूर का अंदाज लोगों को पसंद आया.
वेब सीरीज 'इंडियन पुलिस फोर्स' में जमकर खून-खराबा दिखाया गया है.
वेब सीरीज 'मिर्जापुर' के सभी सीजन लोगों के बीच काफी चर्चा में रहे. इसके तीन सीजन आ चुके हैं.
वेब सीरीज 'मुंबई डायरीज' ने लोगों का ध्यान खींचा था. इस वेब सीरीज को देख लोग दहल गए थे.
सैफ अली खान की चर्चित वेब सीरीज 'तांडव' ने लोगों को जमकर एंटरटेन किया.
मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' के दोनों सीजन काफी पॉपुलर हुए.
प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'द लास्ट ऑवर' ने लोगों का ध्यान खींचा था.
