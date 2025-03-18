ओटीटी पर देखें आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हुई थी सुपरहिट

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 18, 2025

‘दंगल’ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी. इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

‘3 इडियट्स’ में तीन दोस्तों और शिक्षा की कहानी दिखाई गई है. इसे Amazon Prime Video पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

‘लगान’ को आप Netflix पर देख सकते हैं. इस फिल्म को भी लोगों ने बहुत पसंद किया था.

Source: Bollywoodlife.com

‘पीके’ में अलग अलग धर्मों दिखाई गई है. इसे आप Netflix पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

‘धूम 3’ आमिर खान की सुपरहिट फिल्मों में एक है. इसे आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

‘गजनी’ की कहानी भी बहुत शानदार है. इस फिल्म को आप Netflix पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

‘राजा हिन्दुस्तानी’ प्यार और रोमांस से भरा हुआ फिल्म है. इसकी कहानी भी बहुत शानदार है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: फिल्म और वेब सीरीज में औरंगजेब का किरदार निभा चुके ये स्टार्स

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.