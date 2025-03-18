ओटीटी पर देखें आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हुई थी सुपरहिट
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 18, 2025
‘दंगल’ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी. इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
‘3 इडियट्स’ में तीन दोस्तों और शिक्षा की कहानी दिखाई गई है. इसे Amazon Prime Video पर देख सकते हैं.
‘लगान’ को आप Netflix पर देख सकते हैं. इस फिल्म को भी लोगों ने बहुत पसंद किया था.
‘पीके’ में अलग अलग धर्मों दिखाई गई है. इसे आप Netflix पर देख सकते हैं.
‘धूम 3’ आमिर खान की सुपरहिट फिल्मों में एक है. इसे आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं.
‘गजनी’ की कहानी भी बहुत शानदार है. इस फिल्म को आप Netflix पर देख सकते हैं.
‘राजा हिन्दुस्तानी’ प्यार और रोमांस से भरा हुआ फिल्म है. इसकी कहानी भी बहुत शानदार है.
