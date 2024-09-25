इन डार्क कॉमेडी फिल्मों की कहानी देख सुन्न हो जाएगा दिमाग

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Sep 25, 2024

सात खून माफ नेटफ्लिक्स की फिल्म है।

Source: Bollywoodlife.com

अंधाधुन को आप नेटफ्लिक्स पर आसानी से देख सकते हैं।

डार्लिंग्स आलिया भट्ट की कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है, जो नेटफ्लिक्स पर है।

डेढ़ इश्किया जिओ सिनेमा की शानदार फिल्म है।

कालाकांडी कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है, जो हॉटस्टार पर है।

अमेजन प्राइम की फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का में जबरदस्त कॉमेडी और ढेर सारा ड्रामा है।

नेटफ्लिक्स की फिल्म पिपली लाइफ में किसानों की बात हुई है।

उड़ता पंजाब नेटफ्लिक्स की फिल्म है, जिसमें कॉमेडी के साथ क्राइम भी है।

देव डी नेटफ्लिक्स की फिल्म है, जिसमें मॉर्डन देवदास, पारो और चंद्रमुखी की कहानी है।

