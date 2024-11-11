OTT Release: नवंबर के दूसरे हफ्ते में धमाल मचाएंगी ये सीरीज-मूवीज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 11, 2024
जी5 पर 15 नवंबर को 'पैठणी' रिलीज होने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
12 नवंबर से प्राइम वीडियो पर 'पेट्टा रैप' देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'डेडपूल एंड वूल्वरिन' हॉटस्टार पर 12 नवंबर से एंटरटेन करेगी.
Source:
Bollywoodlife.com
'फ्रीडम एट मिडनाइट' 15 नवंबर को सोनी लिव पर आएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
'बियॉन्ड गुडबाय' 14 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
'हॉट फ्रॉस्टी' नेटफ्लिक्स पर 13 नवंबर को दस्तक देगी.
Source:
Bollywoodlife.com
'से नथिंग' 14 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर आने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सुपरस्टार सुर्या की फिल्म 'कंगुवा' के बारे में जानें ये 9 खास बातें
अगली वेब स्टोरी देखें.