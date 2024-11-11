OTT Release: नवंबर के दूसरे हफ्ते में धमाल मचाएंगी ये सीरीज-मूवीज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Nov 11, 2024

जी5 पर 15 नवंबर को 'पैठणी' रिलीज होने वाली है.

Source: Bollywoodlife.com

12 नवंबर से प्राइम वीडियो पर 'पेट्टा रैप' देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

'डेडपूल एंड वूल्वरिन' हॉटस्टार पर 12 नवंबर से एंटरटेन करेगी.

Source: Bollywoodlife.com

'फ्रीडम एट मिडनाइट' 15 नवंबर को सोनी लिव पर आएगी.

Source: Bollywoodlife.com

'बियॉन्ड गुडबाय' 14 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

Source: Bollywoodlife.com

'हॉट फ्रॉस्टी' नेटफ्लिक्स पर 13 नवंबर को दस्तक देगी.

Source: Bollywoodlife.com

'से नथिंग' 14 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर आने वाली है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: सुपरस्टार सुर्या की फिल्म 'कंगुवा' के बारे में जानें ये 9 खास बातें

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.