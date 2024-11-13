हॉटस्टार पर इन 8 फिल्मों ने मचाया आतंक
Kavita
| Nov 13, 2024
डैडपूल 3 हॉटस्टार पर पहले नंबर पर ट्रेंड कर रही है.
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर साउथ की एआरएम है, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया.
द लीजेंड ऑफ हनुमान हॉटस्टार की टॉप फिल्मों में से एक है, जो इस बार तीसरे नंबर पर है.
अक्षय कुमार की सिरफिरा चौथे नंबर पर आ गई है. फिल्म अक्षय के फैंस को पसंद आई.
सालार को रिलीज हुए काफी समय हो गया है, लेकिन पांचवें नंबर पर ये फिल्म अब भी है.
छठे नंबर पर राघव जुआल की किल ट्रेंड कर रही है.
मुन्ज्या भी हॉटस्टार की बेस्ट फिल्म है, जो ट्रेंडिंग लिस्ट में 7वें नंबर पर है.
आखिरी में 1000 बेबीज है. ये फिल्म काफी मजेदार है.
