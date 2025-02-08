इन वेब सीरीज में फीमेल स्टार्स ने दिखाया दम, किरदार देख करेंगे सैल्यूट
Shashikant Mishra
| Feb 08, 2025
सोनाक्षी सिन्हा की वेब सीरीज 'दहाड़' प्राइम वीडियो पर लोगों को पसंद आई.
सुष्मिता सेन की वेब सीरीज 'आर्या' हॉटस्टार पर देखी जा सकती है.
तमन्ना भाटिया की वेब सीरीज 'आखिरी सच' को काफी पसंद किया गया.
शेफाली शाह की वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
रवीना टंडन की वेब सीरीज 'अरण्यक' को नेटफ्लिक्स पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला.
हुमा कुरैशी की वेब सीरीज 'महारानी' ने सोनी लिव पर जमकर एंटरटेन किया.
राधिका आप्टे की वेब सीरीज 'घोल' नेटफ्लिक्स पर खूब देखी गई.
मनीषा कोइराला सहित कई एक्ट्रेसेस की वेब सीरीज 'हीरामंडी' नेटफ्लिक्स पर है.
