इन वेब सीरीज में दिखाई गई दिमाग घुमाने वाली पुलिस इन्वेस्टिगेशन

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 09, 2026

वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'भौकाल' की कहानी में काफी ज्यादा क्राइम दिखाया गया.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'खाकीः द बिहार चैप्टर' नेटफ्लिक्स पर काफी चर्चा में रही.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'पाताल लोक' प्राइम वीडियो पर काफी पसंद की गई.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'दहाड़' की कहानी ने लोगों को हैरान करके रख दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'स्पेशल ऑप्स' को जियो हॉटस्टार पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'असुर' को देखने के लिए जियो हॉटस्टार पर जाना पड़ेगा.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: दोस्त की हल्दी सेरेमनी में छाई पलक तिवारी, सादगी पर फिदा हुए फैंस

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.