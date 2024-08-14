नेटफ्लिक्स की ये 10 खौफनाक वेब सीरीज देख फट जाएगा कलेजा
Kavita
| Aug 14, 2024
क्राइम स्टोरी: इंडिया डिटेक्टिव भी इस लिस्ट में है।
दिल्ली क्राइम में एक सीरियल किलर की कहानी दिखाई गई है, जो काफी खौफनाक है।
गन्स एंड गुलाब्स दो गैंग की कहानी है, जिनके बीच कांटे की दुश्मनी है।
जामताड़ा नेटफ्लिक्स की शानदार सीरीज है।
मनोज बाजपेयी की सीरीज किलर सूप भी इसी लिस्ट में है। ये सीरीज देखने में आपको मजा आएगा।
कोहरा भी शानदार सीरीज है, जिसके क्राइम सीन्स आपको सीट से उठने नहीं देंगे।
माई साक्षी तंवर की वेब सीरीज है। इसमें वह अपनी बेटी की तलाश में जमकर एक्शन करती है।
सेक्रेड गेम्स टॉप वेब सीरीज में से एक है, जिसका थ्रिलर और क्राइम आपको खुश कर देगा।
द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी: बरीड ट्रुथ की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है।
ये काली काली आंखें भी इस लिस्ट में है, जिसमें ढेर सारा ड्रामा है।
