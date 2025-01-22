Netflix की इन क्राइम वेब सीरीज की कहानी देख कांप जाएगी रूह
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 22, 2025
नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज अरण्यक में रवीना टंडन का जबरदस्त एक्शन भरा हुआ है.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस की कहानी भी दमदार है, जिसके कई सीजन आए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दिल्ली क्राइम की कहानी रोंगटे खडे़ कर देगी. सीरीज के दो सीजन आए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
गन्स एंड गुलाब्स में कोलकाता का माफिया राज खुलकर दिखाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
जामताड़ा बेस्ट क्राइम वेब सीरीज में से एक है. इस सीरीज में ढेर सारा क्राइम है.
Source:
Bollywoodlife.com
खाकी थे बिहार चैप्टर भी एक्शन और क्राइम सीन्स से भरी हुई वेब सीरीज है.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज किलर सूप की कहानी एक मर्डर के इर्द-गिर्द घूमती कहानी है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी.
Source:
Bollywoodlife.com
कोहरा की कहानी भी आपके होश उड़ा देगी.
Source:
Bollywoodlife.com
ट्रायल बाय फायर सच्ची घटना पर बनी वेब सीरीज है, जिसमें राजधानी दिल्ली का हाल दिखाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: महाकुंभ वाली मोनालिसा ने किया अब ऐसा शॉकिंग खुलासा, सुन हैरान हुए लोग
अगली वेब स्टोरी देखें.