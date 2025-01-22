Netflix की इन क्राइम वेब सीरीज की कहानी देख कांप जाएगी रूह

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Jan 22, 2025

नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज अरण्यक में रवीना टंडन का जबरदस्त एक्शन भरा हुआ है.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस की कहानी भी दमदार है, जिसके कई सीजन आए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

दिल्ली क्राइम की कहानी रोंगटे खडे़ कर देगी. सीरीज के दो सीजन आए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

गन्स एंड गुलाब्स में कोलकाता का माफिया राज खुलकर दिखाया है.

Source: Bollywoodlife.com

जामताड़ा बेस्ट क्राइम वेब सीरीज में से एक है. इस सीरीज में ढेर सारा क्राइम है.

Source: Bollywoodlife.com

खाकी थे बिहार चैप्टर भी एक्शन और क्राइम सीन्स से भरी हुई वेब सीरीज है.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज किलर सूप की कहानी एक मर्डर के इर्द-गिर्द घूमती कहानी है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी.

Source: Bollywoodlife.com

कोहरा की कहानी भी आपके होश उड़ा देगी.

Source: Bollywoodlife.com

ट्रायल बाय फायर सच्ची घटना पर बनी वेब सीरीज है, जिसमें राजधानी दिल्ली का हाल दिखाया है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: महाकुंभ वाली मोनालिसा ने किया अब ऐसा शॉकिंग खुलासा, सुन हैरान हुए लोग

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.