जानें कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखें Jr NTR की फिल्म 'देवरा'
Ankita Kumari
| Nov 01, 2024
फिल्म ‘देवरा पार्ट 1’ 27 सितंबर, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर लीड रोल में नजर आए हैं.
जूनियर एनटीआर के अलावा फिल्म में जाह्नवी कपूर और सैफ अली खान ने भी काम किया था.
फिल्म ‘देवरा पार्ट 1’ को 300 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया है.
फिल्म ‘देवरा पार्ट 1’ का अब तक का कुल कलेक्शन 343 करोड़ रुपये है.
अब इस फिल्म को 8 नवंबर को ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा.
इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जा रहा है.
‘देवरा पार्ट 1’ फिल्म को आप हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम भाषा में देख सकते हैं.
