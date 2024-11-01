जानें कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखें Jr NTR की फिल्म 'देवरा'

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Nov 01, 2024

फिल्म ‘देवरा पार्ट 1’ 27 सितंबर, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर लीड रोल में नजर आए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

जूनियर एनटीआर के अलावा फिल्म में जाह्नवी कपूर और सैफ अली खान ने भी काम किया था.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म ‘देवरा पार्ट 1’ को 300 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म ‘देवरा पार्ट 1’ का अब तक का कुल कलेक्शन 343 करोड़ रुपये है.

Source: Bollywoodlife.com

अब इस फिल्म को 8 नवंबर को ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जा रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

‘देवरा पार्ट 1’ फिल्म को आप हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम भाषा में देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: सुरभि ज्योति ने ससुराल में निभाई पहली रसोई की रस्म, इस अंदाज में मनाई दिवाली

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.