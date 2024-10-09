इस OTT प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे 'देवरा: पार्ट 1' का एक्शन

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 09, 2024

फिल्म 'देवरा पार्ट 1' 27 सितंबर, 2024 को थिएटर में रिलीज हुआ था.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर लीड रोल ने नजर आए थे.

Source: Bollywoodlife.com

जूनियर एनटीआर के अपोजिट इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर दिखी थीं.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का मिला-जुला रिएक्शन मिला.

Source: Bollywoodlife.com

'देवरा पार्ट 1' को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा.

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि, मेकर्स ने इस फिल्म के रिलीज डेट का ऐलान अभी नहीं किया है.

Source: Bollywoodlife.com

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 370 करोड़ कमाए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अब देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म ओटीटी पर कितना कमाल कर पाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: दुबई के रेगिस्तान में खतरों से खेलती दिखीं श्वेता तिवारी

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.