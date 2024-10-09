इस OTT प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे 'देवरा: पार्ट 1' का एक्शन
Ankita Kumari
| Oct 09, 2024
फिल्म 'देवरा पार्ट 1' 27 सितंबर, 2024 को थिएटर में रिलीज हुआ था.
इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर लीड रोल ने नजर आए थे.
जूनियर एनटीआर के अपोजिट इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर दिखी थीं.
इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का मिला-जुला रिएक्शन मिला.
'देवरा पार्ट 1' को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा.
हालांकि, मेकर्स ने इस फिल्म के रिलीज डेट का ऐलान अभी नहीं किया है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 370 करोड़ कमाए हैं.
अब देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म ओटीटी पर कितना कमाल कर पाएगी.
