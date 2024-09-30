यूट्यूब इन इन 9 सीरीज को लोगों ने किया खूब पसंद, आपने देखा क्या?
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 30, 2024
टीवीएफ की सीरीज 'एस्पिरेंटस' को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.
वेब सीरीज 'कोटा फैक्ट्री' को यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूज मिले हैं.
भुवन बम की सीरीज 'ढिंढोरा' यूट्यूब पर खूब ट्रेंड कर रही है.
'संदीप भैया' सीरीज यूट्यूब पर काफी पॉपुलर है.
'द बैकपैकरस' सीरीज का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.
'ऑपरेशन एमबीबीएस' सीरीज के 10 एपिसोड्स को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.
वेब सीरीज 'सपने वर्सेज एवरीवन' को लोगों ने खूब पसंद किया है.
सीरीज 'एनसीआर डेज' को भी काफी ज्यादा व्यूज मिले हैं.
इस लिस्ट में वेब सीरीज 'डुड' का नाम भी शामिल है.
